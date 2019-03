“Si va in scena a Casa Serena”: domani il secondo appuntamento

Alle 17.00 la sala teatro ospiterà la compagnia “Teatro Instabile” con “Biancaneve Musical”

Di: Antonio Caria, fotografia Bruno Dny

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Si va in scena a Casa Serena”. Domani 29 marzo è il turno della compagnia Teatro Instabile che alle 17.00 proporrà il suo spettacolo dal titolo Biancaneve musical.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire momenti di svago e cultura, in uno scambio intergenerazionale in grado di arricchire umanamente tutti i partecipanti.

L'iniziativa, ospitata nei locali della residenza per anziani di via Pasubio da anni luogo di incontro e condivisione per tutta la città, è frutto della collaborazione fra la cooperativa Coop.A.S. e La Bottega dei Teatranti.

Due mesi di spettacoli in cui si alterneranno diverse compagnie teatrali da tutta la Sardegna e gli ospiti di Casa Serena che potranno assistere gratuitamente agli spettacoli e alle prove. All’interno della rassegna è previsto un laboratorio con gli anziani e le anziane della struttura e i bambini e le bambine del V° circolo didattico.

Queste le parole degli organizzatori: «Dopo i riuscitissimi esperimenti di mostre artistiche e rassegne culturali è arrivato il momento di portare il teatro. Il teatro come metafora delle nostre esistenze e come rappresentazione della vita» spiegano gli organizzatori.