Sinnai. Sabato l'ultimo saluto a don Albertino, il parroco dal cuore d'oro

"La sua scomparsa ci ha stravolti". Il dolce ricordo del sindaco: "Aveva un cuore grande, era sempre pronto ad aiutare i bisognosi. Perdiamo un ragazzo e un amico caro"

Di: Giammaria Lavena

Un amaro sorriso e un dolce ricordo: è quanto rimane quando le persone care ci lasciano. È quanto resta anche all'intera comunità di Sinnai, che piange la prematura scomparsa di don Alberto Pistolesi, morto a 42 anni a seguito di un incidente stradale. Il giovano parroco era alla guida della sua auto quando, secondo la ricostruzione della dinamica, sarebbe andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione. Poi il buio. In breve tempo si diffonde la notizia: don Albertino - così era conosciuto - è morto. Avrebbe dovuto celebrare la messa quella sera, come ogni giorno; un rito quotidiano, una presenza costante da tre anni, quando arrivò in paese portando positività e intraprendenza.

CHOC. Era andato a Quartu a bordo della sua Multipla per abbracciare la mamma, prima del terribile schianto. Sotto choc la comunità, che si stringe al dolore lancinante della famiglia. E così anche il sindaco, Tarcisio Anedda, che perde un leale compagno, punto di riferimento per grandi e piccoli. “Un fatto che ci ha colto totalmente impreparati – ha raccontato il primo cittadino a Sardegna Live -. Era un ragazzo pieno di vita, che ci aveva abituato ai suoi sorrisi e alle sue risate. Aveva progetti importanti per la parrocchia di Sinnai. È stato sempre a fianco al Comune in questi due anni di pandemia, mettendo a disposizione tutte le risorse che derivavano dall’organizzazione ecclesiale e dal contributo della Caritas a favore delle famiglie”.

FARO. “Faceva parte ormai della vita del paese, era un punto di riferimento anche per noi amministratori. La sua scomparsa ci ha stravolto e ci ha gettati nel dolore per la perdita di un ragazzo e di un amico. Stiamo cercando di reagire: stasera ci siamo riuniti in preghiera insieme al vescovo e a tutto il paese. Abbiamo cercato di rispondere a nome anche della comunità con la dichiarazione anche del lutto cittadino per tre giorni, fino a sabato. Alla sua famiglia e in particolare alla sua mamma tutto il cordoglio. Dobbiamo cercare di stare vicini alle famiglie e ai tanti ragazzi e bambini che don Alberto era riusciti a coinvolgere nei suoi progetti a favore delle persone più deboli e fragili”.

EREDITA' IMPORTANTE. Lo spirito di iniziativa e il buon cuore di don Albertino avevano letteralmente conquistato tutta la popolazione. Un animo nobile che lascia un vuoto incolmabile: “La comunità è attonita, senza distinzione di fede politica o religiosa. La sua azione non è mai stata condizionata dall’appartenenza a un credo o a un ceto sociale. Si è reso sempre disponibile a soccorrere chiunque avesse necessità, senza farsi domande su chi avesse davanti e impegnandosi senza alcuna riserva. Straordinario soprattutto il suo modo di lavorare, ogni problema, anche il più difficile, lo risolveva con una battuta ma con intelligenza e con la consapevolezza di riuscire a superare col confronto qualsiasi ostacolo”.

UNA DOTE SPECIALE. “Aveva la capacità di comprendere le persone. Questo era forse il suo aspetto più caratteristico, vera e propria essenza carità cristiana. Riuscire ad andare incontro ai bisogni della gente senza farlo pesare, senza contropartite. Questo era don Alberto”. Sabato alle 10 l’ultimo saluto, nella sua parrocchia di Santa Barbara. Alle 14,30 verranno celebrati i funerali anche a Quartu – città natale – nella chiesa di Santo Stefano.

Foto tratta dal web