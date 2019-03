Una nuova gestione per il cimitero e l’impianto crematorio

La Servizi Cimiteriali, costituita dal gruppo Altari e da Edilver gestirà anche il cimitero di Palmadula

Di: Antonio Caria

Questa mattina, nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio, all'interno del Cimitero di Sassari, è stata presentata la nuova gestione del sistema cimiteriale cittadino e dell’impianto crematorio.

Erano presenti il sindaco Nicola Sanna, l'assessore ai Lavori pubblici, decoro e arredo urbano Ottavio Sanna e il presidente di Altair Paolo Zanghieri.

La Servizi Cimiteriali di Sassari, costituita dal gruppo Altari e da Edilver, avrà il compito di occuparsi dei servizi cimiteriali e dell'edilizia cimiteriale, della gestione amministrativa, delle manutenzioni, dei servizi di custodia e guardania.

Inoltre provvederà all'attivazione dell'illuminazione votiva, alla cura del verde e al conferimento dei rifiuti urbani. La stessa società ha dall’1 marzo ha anche la gestione del cimitero di Palmadula

La concessione (durata 25 anni), prevede un investimento di 8,5 milioni, suddivisi tra l'edilizia cimiteriale (650mila euro per le ristrutturazioni), per i nuovi manufatti (3,5 milioni di euro), l'ammodernamento strutturale e tecnologico dell'impianto crematorio (850mila euro) e il recupero del patrimonio cimiteriale esistente, con la ristrutturazione di 4 mila loculi (3,5 milioni).

Tra gli obiettivi di Altair anche l'informatizzazione del sistema cimiteriale, la digitalizzazione degli archivi e l'implementazione di un servizio di localizzazione delle sepolture.

Per quanto concerne l'impianto crematorio, il cimitero sarà dotato di un nuovo forno, di nuovi spazi per l'utenza, e di un sistema per la prenotazione online e di tracciabilità delle cremazioni.

“Con questo progetto, che l'amministrazione aveva avuto modo di visionare già nell'aprile del 2018, con la presentazione del project financing, il Comune cambia registro – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna – perché si basa sull’analisi del fenomeno cremazionista e l’evoluzione culturale in questo senso. C’è la necessità di attualizzare la vecchia struttura cimiteriale cittadina, sia con un’infrastrutturazione moderna, il nuovo forno crematorio, che con interventi di riqualificazione urbana”.

“Si tratta di una scelta che va anche verso l'innovazione – queste le parole di Ottavio Sanna -. Si punta non solo al raggiungimento di una maggiore qualità dei servizi ma anche alla digitalizzazione, ormai necessaria. Sarà data, inoltre, maggiore attenzione al cimitero monumentale, vero e proprio museo a cielo aperto».

“La nostra proposta segue un cambio di costume – ha sottolineato il presidente del Gruppo Altair Paolo Zanghieri – e punta a dare un servizio omogeneo alla Sardegna, perché Altair gestisce già gli impianti di cremazione di Olbia e Cagliari”.

Il concessionario si occuperà di tutte le attività amministrative e organizzative, della tenuta dei registri cimiteriali e della stipula dei contratti di concessione dei manufatti, relativi al servizio di illuminazione votiva.

Il Comune manterrà le attività dello stato civile: la dichiarazione di morte, la gestione schede Istat, il rilascio certificati ed autorizzazioni (sepoltura/cremazione/trasporto), il rilascio del Passaporto mortuario, la definizione delle tariffe nel rispetto dei contenuti del Pef, la vigilanza sul rispetto di norme e regolamenti.

L’ufficio del cimitero, con ingresso da viale Porto Torres, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Le cremazioni saranno eseguite dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. Sarà assicurata la reperibilità 7 giorni su 7. Sarà possibile usufruire di una confortevole sala del commiato, se richiesta all’atto della prenotazione del servizio di cremazione.

A pagamento potranno essere richieste cerimonie di commiato con un cerimoniere o un musicista. Anche in questo caso, occorrerà comunicarlo al momento della prenotazione. I servizi del sistema cimiteriale si eseguiranno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.