Sassari, scoppiato un incendio nel campo nomadi di Piandanna

Strada a 4 corsie chiusa per motivi di sicurezza

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è scoppiato poco dopo le 14 nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari.

Le fiamme hanno distrutto diverse auto, camper e materiale vario del campo sosta dove vivono i rom di etnia musulmana. Sul posto i vigili del fuoco tuttora al lavoro per spegnere il rogo, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Per motivi di sicurezza è stato bloccato il transito delle automobili lungo la strada a quattro corsie, via Giovanni Paolo II, che congiunge la città con la direttissima per Ittiri.