25º Miracolo di Natale: perché un domani gli altri potremmo essere noi, ma oggi possiamo fare la differenza

Il 16 dicembre 21 Comuni della Sardegna saranno uniti nella raccolta di generi alimentari e di giocattoli

Di: Alessandra Leo

Manifestazione ideata, promossa e realizzata da Gennaro Longobardi, showman televisivo molto conosciuto in Sardegna per la trasmissione che lo ha reso famoso “Per la Strada”, la 25esima edizione di Miracolo di Natale è stata presentata ieri pomeriggio alle 17 in Sala Riunioni del Centro Direzionale di Iglesias.

La grande iniziativa di solidarietà promossa da Gennaro in collaborazione con Don Marco Lai, Direttore della Caritas Diocesana di Cagliari, unirà il prossimo 16 dicembre 21 Comuni della Sardegna nella raccolta di generi alimentari e di articoli per i più piccoli.

"Un ringraziamento particolare agli organizzatori, alle associazioni, alle scuole ed a tutte le persone che parteciperanno all'iniziativa" ha detto il Sindaco di Iglesias Mauro Usai. "Anche quest'anno, grazie al grande cuore degli Iglesienti, si potrà portare un aiuto concreto alle persone che ne hanno più bisogno".

Il prossimo 16 dicembre, nel corso della giornata conclusiva del “Miracolo di Natale”, anche Iglesias, sede dell’iniziativa, presso l’Emporio della Solidarietà, in Via Crocifisso 99, sarà unita alla maratona di solidarietà .

Un’iniziativa che coinvolgerà, come ogni anno, le Istituzioni, il mondo del volontariato, le associazioni della società civile, le scuole, e le tante persone che partecipano alla raccolta ed alla consegna dei pacchi. Si invitano tutte le persone a partecipare alla raccolta, una modo per fornire un aiuto concreto e mettere la solidarietà al centro delle festività natalizie.

Monica Marongiu, presidentessa della Commissione Politiche Sociali dichiara: “Il Miracolo di Natale è una bellissima iniziativa di solidarietà a ridosso del Natale, un simbolo di fratellanza. Grazie a Gennaro Longobardi per aver ideato questa iniziativa, grazie alle associazioni e soprattutto grazie ai nostri concittadini che parteciperanno per dare un aiuto per i più bisognosi.”

Ad affiancare il Miracolo, ci sarà anche un altro evento natalizio: Le Scatole di Natale, rivolto alla raccolta di giocattoli, abbigliamento e prodotti cura persona per bambini e anziani.