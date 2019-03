Nasconde 32 ovuli di eroina in pancia, uno si rompe: 25enne nigeriano morto in casa

La drammatica scoperta in sede di autopsia

Di: Redazione Sardegna Live

Era parsa da subito sospetta la morte del 25enne nigeriano sentitosi male all'improvviso il 14 novembre 2018 mentre si trovava a casa di alcuni connazionali a Quartu. Inutile l'intervento dei medici del 118, tempestivamente giunti sul posto. La Procura voleva vederci chiaro e aveva incaricato il medico legale di eseguire l'autopsia sul corpo del giovane deceduto. Secondo quanto riferito, le analisi autoptiche avrebbero svelato il mistero: il 25enne aveva nascosto nell'intestino ben 32 ovuli di eroina, di cui uno di era rotto. Fatale, dunque, l'ingestione di droga.

Le indagini sono ancora in corso e potrebbero essere collegate a un'ampia attività investigativa. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Quartu che avevano avviato le indagini.

I militari lavorano per verificare come il ragazzo sia entrato in possesso dello stupefacente e se fosse eventualmente legato a organizzazioni criminali.