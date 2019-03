Salvini torna nell'Isola: il 2 aprile a Cagliari per la manifestazione Coldiretti

Il leader della Lega incontrerà agricoltori e allevatori

Di: Redazione Sardegna Live

Come annunciato all’indomani dell'accordo fra pastori e industriali in seguito alla vertenza latte, Matteo Salvini tornerà presto in Sardegna.

Il leader della Lega sarà infatti a Cagliari il 2 aprile, quando prenderà parte a una manifestazione della Coldiretti.

Ad confermarlo in diretta Facebook è stato lo stesso vicepremier, che incontrerà in quell'occasione agricoltori e allevatori. "Ci sarà una manifestazione di Coldiretti – ha spiegato Salvini – e io ne approfitto per continuare il percorso di cambiamento e rinnovamento che i sardi hanno scelto votando Lega".