Spaccio, truffa e violazione norme Covid, gli interventi dei carabinieri nel Cagliaritano

Militari in azione a Cagliari, Quartu e Gonnosfanadiga

Di: Redazione Sardegna Live

Il 1° dicembre, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 73enne del luogo, pensionato, sul quale gravava un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari, per l’espiazione della pena di 5 anni e 16 giorni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi in Cagliari e Nuoro nell’anno 2011. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Nella stessa data, i Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita a seguito dalla querela presentata da una commerciante 40enne di Guspini, hanno denunciato per truffa un 18enne napoletano e un 17enne nato in Bangladesh ma residente a Napoli. I militari avrebbero accertato che i due giovani avevano contattato telefonicamente l’utenza della denunciante e, spacciandosi per operatori della società Lottomatica, la avevano indotta con artifizi e raggiri ad effettuare una ricarica di 982,32 euro sul loro conto corrente. Alla donna, resasi conto di essere stata truffata, non è rimasto che sporgere querela.

Sempre il 1° dicembre, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 68enne residente a Uta. L'uomo, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, alle ore 20:30 circa sarebbe stato controllato all'interno di un bar del capoluogo in via Campania, in violazione alle prescrizioni impostegli. Nel medesimo contesto è stato controllato anche un 52enne di Cagliari il quale, all’interno dello stesso locale, sarebbe risultato sprovvisto del green-pass. A carico di quest'ultimo è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dalle norme.