La Chiesa di Cagliari in lutto per la morte di don Alberto Pistolesi

L'arcivescovo Baturi: "La certezza della resurrezione è stata la vera anima dell’apostolato di don Alberto"

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta dal web

"La perdita di un figlio o di una figlia è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro". La Diocesi di Cagliari fa sue le parole di Papa Francesco per ricordare don Alberto Pistolesi, il parroco di Sinnai morto ieri in un drammatico incidente.

"La Chiesa di Cagliari - si legge in una nota comparsa sul sito della diocesi - vive oggi un immenso dolore per la tragica morte dell’amato figlio don Alberto Pistolesi, giovane e pieno di vita, capace di entusiasmare uomini e donne di tutte le generazioni, e animare con amore le comunità".

L’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi esprime un sentimento di profondo cordoglio, a nome dell’intera famiglia diocesana, per la perdita del caro confratello. "Ci stringiamo alla fede di nostro Signore – ha detto Baturi – morto e risorto, in cui le nostre lacrime sono raccolte, ma nella certezza della resurrezione, che è stata la vera anima dell’apostolato di don Alberto. Lo affidiamo al Signore perché lo resusciti e lo tenga stretto a sé. Un pensiero alla famiglia, in particolare alla mamma Lidia, alla sorella Valentina e al fratello Francesco – conclude – a cui assicuriamo il nostro affetto e la nostra preghiera".

Tante le iniziative promosse in queste ore per ricordare don Alberto. Stasera (giovedì 2 dicembre) alle 21 nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari è prevista una veglia di preghiera organizzata dalla Pastorale giovanile diocesana.