Anci Sardegna saluta Giuseppe Marani

Nei prossimi giorni il prefetto di Sassari andrà in pensione. Emiliano Deiana: “Dimostrata grande attenzione a tutte le problematiche che i sindaci gli hanno rappresentato”

Di: Antonio Caria

Nella serata di ieri 27 marzo Anci Sardegna, insieme a una delegazione di Sindaci della Provincia di Sassari, ha voluto portare un saluto al Prefetto Giuseppe Marani che nei prossimi giorni andrà in pensione.

“Il Dott. Marani in quasi due anni di servizio alla Prefettura di Sassari (negli ultimi mesi anche in quella di Nuoro) – ha sottolineato il presidente Emiliano Deiana – ha dimostrato grande attenzione a tutte le problematiche che i sindaci gli hanno rappresentato. Da ultimo ha svolto un ruolo determinante per una positiva soluzione anche nella difficilissima vertenza dei pastori sardi”.

Al Prefetto Marani sono andati gli auguri e il ringraziamento di Anci Sardegna per la collaborazione, l’umanità e il rigore istituzionale di questi anni.