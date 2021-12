Addio a don Alberto Pistolesi, parroco di Sinnai. Ha perso la vita in un terribile incidente

La sua auto è finita ad alta velocità contro un palo dell'illuminazione

Di: Redazione Sardegna Live

È don Alberto Pistolesi la vittima del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio sul lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena.

Parroco della chiesa di Santa Barbara a Sinnai, aveva 42 anni ed era conosciuto da tutti come don Albertino.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Quartu Sant'Elena.

Per cause non ancora accertate, don Alberto avrebbe perso il controllo dell'auto che, dopo una sbandata, è finita ad alta velocità contro un palo dell'illuminazione.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è subito diffusa a Sinnai e nelle parrocchie dove don Alberto ha portato avanti la sua missione di fede lasciando in tutte le persone che lo hanno conosciuto una profonda tristezza. Prima di raggiungere Sinnai è stato vicario parrocchiale a S. Luca a Quartu Sant’Elena, vicario parrocchiale al SS. Crocifisso a Cagliari e parroco presso la parrocchia S. Barbara Vergine Martire a Senorbì. Era anche il Direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile.