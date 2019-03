Inverno 2019: Ryanair lancia una nuova rotta da Alghero a Girona

Il servizio (tre volte alla settimana) partirà dal mese di ottobre

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri 26 marzo Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Alghero a Girona, con un servizio di tre volte a settimana a partire dal mese di ottobre.

La compagnia aerea ha inoltre comunicato che i clienti e i visitatori italiani possono prenotare i propri viaggi sino al mese di marzo al 2020, usufruendo di tariffe più basse e del miglioramento del servizio client.

Così Chiara Ravara: “Per festeggiare, rilasceremo posti a partire da soli € 19,99, per viaggi ad aprile e maggio, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (29 marzo). Dal momento che queste incredibili tariffe andranno ad esaurirsi rapidamente, invitiamo clienti a collegarsi a www.ryanair.com per non perdersi l’occasione”.