Baite e chalet: 10 incantevoli location dove trascorrere le vacanze di Natale in Sardegna

Immerse fra i boschi o adagiate su terrazze naturali, edifici di pietra, tetti di legno, atmosfere romantiche che scaldano il cuore. Ecco le migliori strutture dell'Isola secondo Booking

Di: Pietro Lavena

La neve è tornata in Sardegna, imbiancando le vette dell'Isola, i borghi, i boschi e le valli e restituendo immagini da cartolina. Le temperature non particolarmente rigide della stagione invernale, per quanto basse, rendono rendono l'Isola una meta ideale per turisti e vacanzieri che durante le festività natalizie desiderano trascorrere alcuni giorni di relax immersi nella natura o alla scoperta di itinerari culturali.

Dalla Barbagia all'Ogliastra, dalla Gallura alla Baronia, tante sono le strutture ricettive in grado di garantire una vacanza da film, fra lo scoppiettare di un camino, il sapore delle bollicine e il profumo degli arrosti e dei dolci tipici del periodo a cavallo fra Natale e Capodanno.

Vediamo insieme le migliori strutture secondo booking.com, il portale preferito dagli amanti dei viaggi. Una selezione per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Al primo posto troviamo Baita Maore di Laconi (Oristano). Il paese gioiello sorge a ridosso dei rilievi del Sarcidano e si fregia della Bandiera Arancione del touring Club. Celebre, nel suo territorio, il parco Aymerich, il più grande parco urbano della Sardegna, oasi botanica con piante rare e meta degli appassionati di trekking. Baita Maore si colloca dunque in un contesto assolutamente privilegiato. La struttura offre un bar, un centro spa e benessere con sauna e vasca idromassaggio e una piscina coperta.

Lo Chalet Sa Petra Ruja - Gadu 'e Tremene è la seconda proposta di Booking. Situato a Siniscola (Nuoro), ai piedi dell'imponente Montalbo e a pochi passi dalla spiaggia dei Confetti, in uno dei litorali più cristallini dell'Isola lungo il quale si alternano calette selvagge e spaziosi arenili (Capo Comino, Berchida, La Caletta). L'immediato entroterra montano, rende Siniscola uno degli scenari più suggestivi dell'Isola, dove i sapori di mare incontrano quelli di terra rendendone ricca e gustosa la cucina locale.

Lo Chalet Villaggio delle Mimose di Sinnai (CA), si trova nella frazione di San Gregorio, ai piedi della catena montuosa dei Sette Fratelli che domina l'intero sud Sardegna. San Gregorio era il luogo più ricercato dalla borghesia cagliaritana per le vacanze. Parchi e giardini furono realizzati per abbellire ulteriormente il borgo che oggi conserva ancora eleganti ville e spazi architettonici di notevole bellezza. Il centro è raggiungibile percorrendo la strada cosiddetta "Campu Omu", nota per i colpi d'occhio mozzafiato.

La Casetta Rosa di Tertenia è un angolo intimo e riservato nella bassa Ogliastra. "Vista mozzafiato in un contesto naturale da sogno", racconta su Booking un ospite della struttura. Tertenia, paese di tradizione agropastorale, sorge in una valle bagnata dal mare lungo una costa di dodici chilometri e contornata dal complesso di monte Ferru, ricco di boschi e sentieri, dal Taccu mannu e dal monte Arbu. Le acque del rio Quirra attraversano il centro abitato. Sullo sfondo le torri calcaree dei tacchi d’Ogliastra. Fra le spiagge più rinomate della Marina di Tertenia, Foxi Manna, Foxi de Murdegu e s’Abba de is Marronis.

E' poi la volta dell'Eco Lodge La Grande Quercia di Calangianus (SS), nel cuore della Gallura. Il giardino e la terrazza con balcone dello chalet immerso nel verde danno sulle aspre cime del nordest della Sardegna. Calangianus è uno dei centri più ricchi della Gallura, famoso per la produzione di sughero. L'abitato si adagia in una conca protetta dai rilievi granitici e boscosi del massiccio del Limbara. Il centro storico è articolato in strade lastricate di granito con case in pietra disposte attorno alla parrocchiale di santa Giusta. Ai margini del paese, su un colle, si trova la fonte Sigara, meta di passeggiate tra boschi. Fra le sughere vicino al borgo, alle falde settentrionali del monte di Deu, si trovano invece le tombe dei Giganti di Pascareddha, monumento del Bronzo medio-recente (1700-1400 a.C.).

Al sesto posto Villa Badde Rosa, a Dorgali (NU). Siamo in un angolo dell'Isola di straordinaria belleza, dove il Monte Bardia si tuffa nel mare di Cala Gonone da cui partono le escursioni in barca per il Golfo di Orosei. Storia e archeologia, tradizioni e artigianato impreziosiscono Dorgali e la sua identità. Imperdibili le passeggiate fra case di pietra vulcanica e botteghe del centro, dove i gioielli in filigrana, le ceramiche e i tappeti vengono lavorati da mani sapienti. A pochi chilometri dal paese partono le escursioni verso la valle di Lanaitho e il leggendario villaggio nuragico di Tiscali. Da Cala Gonone partono invece le escursioni verso le famose Grotte del Bue Marino, fra stalattiti e stalagmiti che un tempo fungevano da habitat della foca monaca.

Il Sogno di Stintino sorge nel territorio della nota località balneare del Sassarese, a circa 15 km dal Parco Nazionale dell'Asinara e 35 km dall'aeroporto di Alghero. La struttura offre un giardino vista mare, non distante dalla spiaggia dell'Isolotto. Adagiato nell’estremo lembo nord-occidentale della Sardegna, il territorio di Stintino vanta una delle spiagge più celebri dell'Isola: La Pelosa. Il fondale limpido e bassissimo per decine di metri, la sabbia candida e il mare turchese la rendono un vero e proprio angolo di paradiso. Il paese, storico borgo di pescatori, sorge in una lingua di terra tra due insenature - "isthintìni", nella lingua locale, significa "intestini" - i porti Vecchio e Nuovo, dove sono ormeggiati gozzi in legno a vela latina, simbolo di Stintino. Suggestivo il museo delle Tonnare, che sorge nella tonnara Saline, attiva sino agli Settanta del secolo scorso.

Lo Chalet Marginetto sorge a pochi passi dall'omonima spiaggia nel territorio di La Maddalena (SS). Dalla riva, che si trova nel versante settentrionale dell'isola, si può godere di un panorama unico sull'intero Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena e in particolare sulle isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. La roccia granitica e la fittissima macchia mediterranea disegnano un ambiente selvaggio e incontaminato raggiungibile percorrendo una strada panoramica. Prima di giungere alla caletta sarà possibile ammirare il porticciolo turistico di Stagno Torto.

La Casa dell'Artista di Orosei (NU) è un'ottima soluzione per le vacanze in Sardegna, non lontano dalla spiaggia di Osalla. I colori e gli intarsi della tradizione sarda decorano mobili e suppellettili della struttura in questione regalando un'atmosfera calda e accogliente. Centro più importante della Baronia, Orosei rapì l'attenzione della scrittrice Grazia Deledda col suo fascino antico. Il suo golfo, insieme al massiccio del Gennargentu, sono parco regionale. Tante le spiagge del territorio, le più rinomate sono Cala Liberotto, Bidderosa, e Cala Ginepro. Lo stagno di sos Alinos è habitat di uccelli stanziali e migratori. Il centro storico di Orosei è punteggiato da 17 chiese e le famose cortes. Caratteristici del borgo sono i riti della Settimana Santa: sos Sepurcros, la Via Crucis e s’Incontru del giorno di Pasqua. 

Il B&B I Menhir di Sorgono (NU) è una vera e propria casa rurale immersa nella campagna del Mandrolisai, nei pressi del santuario campestre di San Mauro circondato dai "muristenes" e dalle "cumbessias". La casa si trova addossata ad un grosso masso, situata in un terreno di 3 ettari in leggero declivio e contornato da grosse sughere. All’interno si trova un’ampia sala soggiorno con grande camino in pietra locale e legno. A poche centinaia di metri si trova l’importante parco archeologico di “Biru e Concas”, denominato la Stonehenge sarda, con un’alta concentrazione di circa 200 menhir risalenti fino al 3.300 a.C. Sempre nei pressi della struttura sorgono il protonuraghe “Talei” e la tomba dei giganti di “Funtana Morta”. Tutto intorno colline, boschi e vigneti dai quale si ricava dell’ottimo vino.