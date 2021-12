Cagliari. Auto contro palo: incidente mortale al Poetto, intervengono i Vigili del Fuoco

Le cause del sinistro sono ancora da accertare

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti oggi alle 14:20 per un incidente stradale al Poetto sulla litoranea viale Del Golfo in prossimità di Quartu Sant'Elena all'altezza dello stabilimento balneare Il Lido del Carabiniere.

Per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita fuori strada scontrandosi su un palo che regge una struttura dei tabelloni per le informazioni stradali. Il conducente purtroppo è deceduto intrappolato nelle lamiere dell'abitacolo. Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, stanno mettendo in sicurezza il veicolo.

Sul posto presenti i sanitari con le ambulanze inviati dal servizio di emergenza del 118 che hanno potuto solamente constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.