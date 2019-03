Droga in famiglia, ecco chi sono i 4 pusher arrestati dalla Squadra Mobile

I poliziotti della Squadra Mobile, gruppo Falchi, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno stretto il cerchio attorno agli spacciatori quartesi

Di: Alessandro Congia

Proseguono le iniziative investigative svolte dalla Squadra Mobile – gruppo Falchi, coordinata dal dirigente Marco Basile, per stroncare il mercato della droga in città e sottrarre agli spacciatori i grossi guadagni dalla vendita dello stupefacente.

Nell’ambito dell’operazione “Affari di Famiglia”, le pattuglie dei Falchi hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari in zona di Quartu S. Elena ed hanno arrestato le seguenti persone, stroncando una fiorente attività di spaccio condotta da un’intera famiglia di Quartu.

Gli arresti

Si tratta di Pietro Piccioni, nato a Quartu Sant’Elena, classe 1970, Silvana Anoffo, classe 1952, Francesca Cunico, classe 1976 e Michele Cunico, classe 1980, pregiudicato (nelle foto segnaletiche in alto). Per loro l’accusa e di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da diversi giorni i Falchi erano sulle tracce di un grosso traffico di sostanze stupefacenti – hashish e marijuana che produceva ingenti quantitativi di denaro a favore della banda.

Infatti dopo un periodo di osservazione e pedinamento di un fuoristrada, un Ford Ranger di colore bianco, si riusciva ad identificare come gestore del traffico il pregiudicato Piccioni Pietro, che aveva la disponibilità del mezzo.

Nel corso dell’attività ed a seguito di precise acquisizioni info-investigative si notava il Piccioni a bordo del citato veicolo venire a Cagliari e dirigersi verso le aree di spaccio di San Michele e Sant’Elia. Sulla base dei riscontri acquisiti i Falchi avevano modo di accertare che il PICCIONI aveva la disponibilità di due ville sedenti precisamente a Quartu S. Elena ed a Quartucciu.

Al termine delle operazioni investigative, in data di ieri, le pattuglie dei Falchi – collaborate dalle Unità cinofile della Guardia di Finanza – hanno eseguito contestualmente una doppia perquisizione domiciliare presso la villa in uso al PICCIONI a Quartucciu e all’interno della villa nella disponibilità dello stesso PICCIONI e della sua compagna ANOFFO Silvana in via Riccione a Quartu S. Elena.

L’operazione scattava al momento in cui le pattuglie dei Falchi notavano il PICCIONI, in compagnia di due donne, successivamente identificate in CUNICO Francesca e ANOFFO Silvana, che si allontanavano dall’abitazione di Quartu S.Elena per dirigersi con fare sospetto verso Cagliari.

Nel corso dell’attività ispettiva, con l’ausilio delle Unità cinofile della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti all’interno della villa di Quartu S. Elena nella disponibilità della famiglia ANOFFO – CUNICO diverse buste contenenti marjuana per un peso complessivo di circa 2 Kg, nonché circa 1 Kg di hashish.

Durante le operazioni l’attenzione degli investigatori veniva richiamata da un rilievo presente nel giardino di casa con recenti segni di scavo.

I soldi

Infatti è stata rinvenuta al suo interno un involucro, occultato nel terreno del giardino, con una somma di denaro pari a 60 mila euro circa, divisi in banconote di diverso taglio ed attestanti il provento della lucrosa attività illecita svolta dalla diabolica coppia PICCIONI - ANOFFO.

Un particolare che catturava la curiosità degli investigatori è consistito nel decoro degli arredi presenti nella villa di Quartucciu in disponibilità del PICCIONI, già sottoposta a sequestro preventivo per l’esecuzione di opere abusive, presumibilmente avvenute con i proventi dello spaccio di droga in considerazione del fatto che il PICCIONI è senza stabile occupazione.