Accoltella il fratello a Olmedo, arrestato un 30enne per tentato omicidio

I due fratelli avevano litigato nell’appartamento in cui convivono

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 30 anni di Olmedo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Alghero con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver ferito a coltellate il fratello 44enne.

Secondo la ricostruzione dei militari, ieri mattina i due fratelli hanno litigato nell'appartamento in cui convivono, a Olmedo. La lite, scoppiata per motivi che gli inquirenti stanno verificando, è poi degenerata: il più giovane dei due, in passato già sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, ha afferrato un coltello da cucina e si è avventato sul fratello, colpendolo al torace, a un braccio e alla testa, per poi allontanarsi da casa.

I genitori dei due hanno soccorso il ferito che è stato trasportato all'ospedale di Alghero. L'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri dopo diverse ore, all'interno di un'azienda agricola della zona, dove il 30enne si era appena cambiato d'abito, nascondendo gli indumenti sporchi di sangue. E' stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.