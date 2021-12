Furto in negozio di fiori a Villaperuccio: denunciate due trentenni

Sono state rintracciate nella serata di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Narcao, i carabinieri della Stazione locale e di quella di Santadi hanno rintracciato e deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso due donne 30enni di Carbonia, censurate.

Queste, durante la mattinata, a Villaperuccio avrebbero perpetrato un furto di oggettistica varia all’interno di un negozio di fiori.

La proprietaria dell’esercizio commerciale, accortasi dell'accaduto si è rivolta ai militari, che avviate le indagini hanno identificato le responsabili.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.