Cagliari. Abbanoa: in corso manovre di riempimento dei serbatoi cittadini

Più lunghe del previsto le operazioni di ripristino dell'impianto. Tecnici al lavoro per risolvere criticità

Di: Redazione Sardegna Live

Le operazioni di riavvio dell'impianto interessato ieri, martedì 30 novembre, da un intervento di manutenzione si sono prolungate più del previsto a causa di un problema di approvvigionamento di acqua grezza al potabilizzatore di Simbirizzi.

Abbanoa, pertanto, informa gli utenti che questo ritardo ha causato, nella mattina di oggi, cali di pressione dovuti all'abbassamento dei livelli nei serbatoi. Il fenomeno interessa anche Cagliari, con particolare riferimento alle zone alte servite dal serbatoio di San Vincenzo.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro per risolvere le criticità con l'aumento della produzione di acqua potabile da immettere nei serbatoi. Sono in corso anche manovre in rete per migliorare la distribuzione dell'acqua in tutti i centri interessati.

Non appena i livelli nei serbatoi saranno ripristinati il servizio riprenderà a pieno regime. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa chiamando il numero verde: 800.022.040 attivo 24 ore su 24.