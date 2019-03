Paura per l’incendio di una canna fumaria, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Sul posto le squadre del 115

Di: Alessandro Congia

Panico questa mattina nel centro abitato di Orroli, per una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115: la squadra "9A" Distaccamento, è intervenuta in via Mandas a causa di un incendio di una canna fumaria di un caminetto.

Il tempestivo intervento degli operatori ha evitato il propagarsi delle fiamme all'interno dell'abitazione. Le fiamme hanno coinvolto il cammino e l'intera canna fumaria, si è poi proceduto ad arieggiare i locali dell'abitazione invasi dal fumo, con la bonifica di focolai residui anche dal tetto della struttura, effettuando successivamente la messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.