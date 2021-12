Choc a San Sperate. Bimbo di tre mesi trovato senza vita, il padre: "Quanto avrei voluto vederti crescere"

Il piccolo si chiamava Nicolò, la notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Lo straziante commento del papà: "Adesso sei un angelo. Ti ricorderò sempre così sorridente"

Di: Redazione Sardegna Live

Sconvolgente notizia a San Sperate, dove un bimbo di tre mesi è stato trovato senza vita. Una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc l'intera comunità. Il piccolo si chiamava Nicolò Pischedda; la morte, conferma il sindaco Enrico Collu, è avvenuta per cause naturali.

Il dramma ieri poco dopo l'ora di pranzo, quando i genitori, 27 e 21 anni, hanno lanciato l'allarme. Ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo vano. Il funerale è stato fissato per domani pomeriggio alle 15,30 nella parrocchia di San Sperate Martire.

“Passare in pochi mesi dalla gioia più bella al dolore più grande per dei genitori è una cosa inimmaginabile - commenta il primo cittadino sui social -. E di fronte a queste situazioni non si riesce davvero a trovare le parole giuste”.

“Quel che posso dire è che solo una madre e un padre sanno quanto è forte questo dolore, che solamente l'amore e il tempo possono lenire le ferite. San Sperate - conclude - piange e si stringe attorno a questa giovane famiglia. Riposa in pace piccolo angelo”.

Lo struggente ricordo del papà Emanuele su Facebook: “Ciao amore di papà, sei venuto al mondo 3 mesi fa portando tanto amore e felicità e te ne sei già andato, piccolo mio, mi manchi già tantissimo e solo Dio sa quanto avrei voluto vederti crescere”.

“Mi mancherai tanto, amore mio, adesso sei diventato un piccolo angelo. Papà ti ricorderà sempre così sorridente, ti amo”, ha concluso il padre straziato dal dolore”.