Desulo, sospiro di sollievo: torna energia elettrica e il paese si riattiva

Ripristinate rete elettrica e linea telefonica dopo quasi due giorni di pesanti disagi. Le parole del sindaco Melis e dell'ex sindaco Littarru

Di: Giammaria Lavena - Foto Simone Littarru

Allarme rientrato a Desulo. Dopo oltre trenta ore di blackout il paese si è riattivato: tornate operative corrente elettrica e linea telefonica. Nell'ultimo giorno e mezzo la comunità è stata messa a dura prova, privata di energia elettrica e isolata da ogni tipo di comunicazione esterna. Le attività hanno dovuto chiudere i battenti e il sindaco non ha nascosto la propria preoccupazione per l'incolumità della popolazione anziana, costretta a trascorrere la notte al buio e al freddo. Sono più che raddoppiate le tempistiche di risoluzione del problema, protrattosi sino a questo pomeriggio mentre inizialmente, ha raccontato il primo cittadino, era stato assicurato un ripristino entro le 12 di ieri.

Nessuno al momento saprebbe fornire una spiegazione plausibile a ciò che è successo. "In 51 anni non ho mai assistito a niente del genere", ha raccontato a Sardegna Live Gigi Littarru, ex sindaco di Desulo. "Non siamo più abituati ai blackout. Qualche volta è capitato che durassero 5-6 ore, ma dopo trenta ore la situazione diventa pesante. Le famiglie hanno avuto grandi difficoltà, organizzate ormai con stufe a pellet e termo camini".

"Un caos totale - afferma ripensando agli ultimi due giorni -, non era possibile fare niente. Un grande problema anche per le aziende: ad esempio tutti gli otto panifici presenti in paese sono stati costretti a chiudere". Oltre ai disagi il maltempo ha causati anche importanti danni: "La neve ha coinvolto un patrimonio inestimabile di alberi secolari. Tantissime roverelle sono state abbattute dalla bufera".

Per circa due giorni gli abitanti hanno vissuto momenti di grande apprensione: "Tutti a casa a lume di candela - racconta Littarru -, è sembrato di tornare indietro di cinquant'anni. Ieri insieme a mia moglie siamo stati costretti ad andare a letto alle otto di sera". Cosa aspettarsi adesso? "Oggi sono arrivati dei mega gruppi elettrogeni dell'Enel che hanno rimesso in moto il paese. Non so quanto tempo impieghino a risistemare tutto, ma la situazione è preoccupante. Mai - ribadisce - ho assistito a blackout di questo tipo".

Chi può tirare un sospiro di sollievo è il sindaco Gian Cristian Melis. "L'emergenza è finalmente rientrata - commenta -. Alla luce di ciò che ci è stato riferito non penso che la situazione potesse essere evitata. Tutto quello che è successo non era prevedibile né prevenibile. L'unico problema - precisa - può essere attribuito al deficit informativo. Ringrazio comunque Enel e Terna per il lavoro svolto, hanno fatto tutto il possibile per risolvere la situazione". Allo stesso tempo, sottolinea, "non è ammissibile che il paese rimanga per 34 ore senza luce".

Resta importante capire come si possa evitare una situazione analoga in futuro: "Non resta che sperare che non risucceda. E' andata bene perché non abbiamo avuto nessuna emergenza particolare. Mi appello affinché si risolva il problema definitivamente, perché al momento siamo attaccati ai generatori e se dovesse succedere qualcosa il paese piomberebbe nuovamente nel buio. E' un problema molto complesso".

"In questo caso si è verificata a tutti gli effetti la legge di Murphy, che afferma che 'se una cosa può andar male lo farà'. Eravamo pronti per la tormenta di neve, ma non potevamo prevedere un disastro simile". E ci tiene a precisare nuovamente: "Qua si lavora sino alle 8 di sera, non posso prendermela con nessuno, perché non sarei intellettualmente onesto. Viene facile fare polemica, ma al momento non mi passa neanche per la testa. Mi auguro solo - conclude l'amministratore - che non si assista nuovamente a scene del genere".