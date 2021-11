Cagliari, ristori per ambulanti e giostrai, a disposizione 350mila euro

Giostrai e ambulanti fermi o quasi fermi durante il Covid. Ora arrivano i contributi del Comune di Cagliari per i lavoratori del commercio su area pubblica e dello spettacolo viaggiante

Di: Redazione Sardegna Live

Domande entro l’11 dicembre. I dettagli del bando sono stati illustrati oggi dal sindaco Paolo Truzzu e dall'assessore alle attività produttive Alessandro Sorgia. "Non c'è mai stato, a loro favore, un intervento da parte del Governo o della Regione - ha detto Truzzu - per questo motivo abbiamo deciso di destinare 350mila euro che avevamo a disposizione per i rimborsi legati alla pandemia alle categorie che non avevano mai avuto sostegno. Ci sembrava corretto rimediare a questo errore anche perché hanno sofferto la crisi come gli altri".

Il contributo è riservato alle attività che, pur non avendo sede legale a Cagliari, operano nel capoluogo sardo. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, dovranno presentare domanda entro l'11 dicembre.

"C'è stata una incongruità per quanto riguarda alcune categorie - ha aggiunto Sorgia - e gli ambulanti sono stati penalizzati. Nel 2020, tra marzo e maggio, durante la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione per quelle essenziali, le imprese non hanno potuto lavorare e hanno subito tantissime perdite non integralmente compensate. Noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo con delle premialità destinate a chi non abbia già beneficiato di altre agevolazioni da parte del Comune di Cagliari".

La somma di 350mila euro verrà interamente messa a disposizione tra i beneficiari, utilizzando il calcolo matematico della divisione dell'intero budget per la somma complessiva dei punti di tutti i richiedenti, moltiplicata poi per i punti di ciascuno.