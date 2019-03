Accordo Comune-Stato, arriva il nuovo Commissariato di Polizia. Marcello: “Ancora servizi per l’intera città”

Ok del Consiglio comunale su l'accordo per il trasferimento del Commissariato di Sant'Avendrace nell'edificio di via Abruzzi, ex scuola “Alagon”: verrà ristrutturato e reso finalmente fruibile

Di: Alessandro Congia

La notizia, in se, sancisce definitivamente la sinergia tra Comune di Cagliari e lo Stato, in questo caso con il Ministero competente, per il trasferimento del Commissariato di Polizia di Is Mirrionis (realtà ‘fantasma’ per anni e ora finalmente concreta a beneficio del quartiere), nella struttura di via Abruzzi.

Ancora, sempre da palazzo Bacaredda, c’è anche il via libera all’intoppo urbanistico parcheggi Tar (tra piazza del Carmine e via Sassari) dal quale finalmente anche quel pezzetto urbano riavrà il giusto decoro; poi c'è un altro importante risultato correlato, ossia la risoluzione dei mancati affitti non pagati dal 1997 al 2007 dei 24 appartamenti della Caserma “Carlo Alberto”, a Buoncammino, con lo scorporo dei debiti pregressi del Comune con lo Stato per riconvertire in senso lato vuoti urbani a beneficio dei cittadini: “Si tratta di un successo importante – commenta il consigliere comunale e presidente Commissione Patrimonio del Comune, Fabrizio Marcello – procedure che sono state portate avanti dall’assessore e vice sindaco Luisanna Marras per chiudere e definire contenziosi amministrativi che si trascinavano da lunghi anni. Basti pensare che – aggiunge il consigliere – per 50 anni e ad un prezzo simbolico di 51,65 euro di comodato d’uso del bene immobile, la Polizia di Stato ristrutturerà a sue spese quell’edificio in via Abruzzi, ex scuole medie Alagon, per localizzare un presidio delle forze dell’ordine. Di fatto il Consiglio Comunale ha dato il benestare su tutto l’iter burocratico in questione”.

Tar (Tribunale Amministrativo Regionale)

Accordo e strette di mano tra Comune e Demanio anche per la risoluzione del vicoletto cieco lato edificio dl Tar tra piazza del Carmine, via Sassari e via Angioy: si attuerà infatti uno scambio uno scambio di aree da cui il Tribunale Amministrativo Regionale otterrà la proprietà sulla fascia di parcheggi e l’Amministrazione entrerà in possesso di tutta l’area stradale per tuttora senza sbocco per il collegamento pedonale o viario in quella zona.