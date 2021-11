Iglesias. Racconti, studi e aneddoti su Santa Barbara, protettrice dei minatori

Il 4 dicembre presso la sala d’accoglienza della Grotta dedicata alla Santa martire

Di: Alessandra Leo

In occasione del 4 dicembre, giornata dedicata a Santa Barbara, protettrice dei lavoratori, in particolare dei minatori, le guide di Iglesias Servizi vi invitano a partecipare ad un pomeriggio dedicato a racconti, studi, aneddoti sulla Santa in merito alle miniere di Iglesias.

Non mancheranno gli interventi della Dott.ssa Daniela Aretino e di uomini e donne di miniera che racconteranno le proprie esperienze.

Concluderà la serata uno speciale concerto di Arpa a cura della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, a proposito del quale è opportuno ricordare che ieri è stato consegnato il Testimonium al pellegrino Giuseppe Odone, di Poggio Mirteto in provincia di Rieti, per aver percorso oltre 150 km lungo il Cammino Minerario dedicato alla Santa.

L'evento comincerà alle ore 16, presso la sala accoglienza della Grotta di Santa Barbara.

Tra le misure più importanti si ricordano l'obbligo di Green pass, di usare mascherine e l’igienizzazione delle mani. Non potranno partecipare le persone con sintomi influenzali/respiratori o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.