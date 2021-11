Gonnosfanadiga, un motocarro si scontra contro un camion, grave un 53enne

Trasportato in elisoccorso al Brotzu, l’uomo è in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 53 anni è stato trasportato con l'elisoccorso, all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Gonnosfanadiga, sulla provinciale 64.

Il 53enne era al volante di un motocarro Ape che, per cause non ancora accertate si è scontrato frontalmente contro un camion. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118, l'elisoccorso e i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.