Maltempo: tregua in Sardegna, ma atteso un nuovo peggioramento

Rientrato black out nel Nuorese, ma scuole ancora chiuse a Fonni

Di: Redazione Sardegna Live

E' tregua maltempo in Sardegna, dove sono ancora in corso gli ultimi interventi per liberare le strade dalla neve e dagli alberi caduti.

I paesaggi della Sardegna dell'interno, quelli delle zone collinari sopra i 400 metri dal livello del mare e montane, si presentano ancora imbiancati, ma non si registrano più i disagi di ieri e le temperature sono risalite di qualche grado.

Non ci sono state nuove precipitazione nevose, ma nei prossimi giorni potrebbero ripresentarsi, già a partire da domani, quando è previsto un nuovo peggioramento del meteo.

Stavolta però la neve è attesa solo nei rilievi più alti, mentre nelle altre parti della Sardegna sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale a partire dal settore occidentale, ma con un ulteriore aumento delle temperature.

Rientrata alle 19 di ieri (dopo 10 ore)anche l'emergenza provocata da un black out elettrico in alcuni centri del Nuorese. Una serie di guasti causati da ghiaccio, alberi divelti e corto circuiti alle cabine principali dell'alta tensione, da Fonni e Tiana, aveva lasciato al buio e al freddo le case di molti paesi montani da dove erano difficili persino le comunicazioni telefoniche.

Stamattina la sindaca di Fonni Daniela Falconi, attraverso una ordinanza, ha prorogato la chiusura delle scuole per evitare disagi agli studenti: "Considerato che gli operatori sono al lavoro e sono stati posizionati diversi gruppi elettrogeni d'emergenza nelle cabine a valle e a monte del paese ma che il gestore non garantisce la risoluzione del problema in tempi brevi - si legge nell'ordinanza - al fine di evitare disagi a studenti e operatori si comunica che le scuole resteranno chiuse anche per tutta la giornata del 30 novembre"