L’ultimo viaggio di Babakar verso il suo amato Senegal

Un incredibile gesto d’amore da parte dei suoi amici sardi

Di: Roberto Tangianu e Carlo Crisponi

Babakar sarebbe dovuto tornare in Senegal proprio in questi giorni per riabbracciare la sua famiglia, ma il destino ha disegnato per lui un viaggio completamente diverso. L’ambulante senegalese, conosciuto e voluto bene a Nuoro e accolto a braccia aperte in molti paesi della Barbagia, si è spento per sempre nella notte di venerdì scorso a causa di un infarto.

Immediatamente i suoi conterranei che vivono a Nuoro si sono attivati per poter riportare la salma di Babakar in Senegal e in poco tempo la grande macchina della solidarietà ha raccolto i soldi necessari per esaudire l’ultimo sogno dell’ambulante amico di tutti.

A Nuoro e nei paesi vicini in tanti hanno voluto dare il loro contributo dando vita a un incredibile gesto d’amore.

Babakar nelle prossime ore partirà per il suo ultimo viaggio e raggiungerà la sua casa in Senegal con la certezza che in Sardegna, in tanti, porteranno per sempre il suo ricordo nel cuore.