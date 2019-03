Scoprire il riciclo della carta grazie a “Cartastorie”

Stamattina al teatro Civico uno spettacolo rivolto alle scuole inserito nella campagna nazionale promossa da Comieco

Di: Antonio Caria

Uno spettacolo teatrale alla scoperta della filiera del riciclo di carta e cartone. È questa l’iniziativa organizzata da Comieco (consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) che si è tenuta stamattina al teatro Civico di Sassari.

“Cartastorie”, questo il titolo dell’evento, è stato promosso in collaborazione con il Comune di Sassari, Ambiente Italia srl – Consorzio Formula Ambiente e rientra nella seconda edizione del Mese del riciclo di carta e cartone.

Grazie al giornalista e autore Luca Pagliari, la platea di studenti e studentesse è stata introdotta nel mondo della carta, materiale che si rigenera più volte, simbolo di una circolarità virtuosa in cui lo scarto diventa una preziosa risorsa.

Il tema dominante del racconto è stata l’importanza di una corretta raccolta differenziata. La narrazione ha illustrato le buone pratiche da seguire e le varie tappe del percorso che porta uno scatolone o un giornale a trasformarsi in nuova materia prima. Un percorso che sarebbe impossibile senza la collaborazione del cittadino, il quale, nella vita di tutti i giorni, conferendo la carta e il cartone nell’apposito contenitore, diventa protagonista di un gesto di civiltà e di rispetto nei confronti dell’ambiente e della comunità.

Per il Sindaco Nicola Sanna “L'educazione ambientale, soprattutto dei più giovani, può passare anche dal teatro che veicola contenuti in maniera divertente. Per questo sposiamo sempre con entusiasmo iniziative come quella di oggi”.

“L'iniziativa – ha aggiunto l'assessore alle Politiche ambientali Fabio Pinna – rientra nel percorso di coinvolgimento della cittadinanza che il Comune di Sassari porta avanti da tempo, con il lavoro degli ecovolontari, con eventi come Gartbage, che trasforma i cassonetti in opere d'arte e con i quiz realizzati da Tamalacà. Siamo profondamente convinti che l'informazione possa essere affidata anche a canali differenti”.

Nello scorso anno il Comune di Sassari ha raccolto 5 chilogrammi di carta e cartone per abitante, Un impegno della cittadinanza e dell’Amministrazione che si è tradotto in oltre 400mila euro di corrispettivi economici erogati da Comieco.