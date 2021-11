Maltempo: 50 interventi dei Vigili del fuoco nell'Oristanese

Incidenti stradali, automobilisti in difficoltà e alberi pericolanti: ecco cosa è successo

Di: Redazione Sardegna Live

La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano, dalle 5 di questa mattina alle 20 di oggi, ha gestito circa 50 interventi di soccorso.

Gli operatori sono scesi in campo specialmente nelle zone innevate per incidenti stradali, soccorso ad automobilisti in difficoltà, alberi pericolanti e alcuni prosciugamenti.

Gli interventi si sono resi necessari in tutta la provincia. Circa quindici sono stati svolti dagli uomini del distaccamento di Cuglieri nel territorio circostante. La situazione si è normalizzata intorno alle 17.