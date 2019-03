Il Poetto di Quartu si conferma Bandiera Verde

L’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana: “Questo riconoscimento conferma ancora una volta la bellezza e l’importanza strategica che riveste il nostro litorale costiero”

Di: Antonio Caria

Il Poetto di Quartu si conferma Bandiera Verde anche per il 2019. Anche quest’anno la spiaggia è stata individuata dai medici italiani come una delle migliori dove poter far divertire i bambini, permettendo la sicurezza degli stessi e quindi dando serenità ai genitori che l’hanno scelta in passato e intendono sceglierla per l’estate prossima, ormai quasi alle porte.

Entusiasta l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana: “Questo premio vuol dire tanto per la città di Quartu perché conferma l’appeal della nostra costa. Il Poetto è infatti l’ideale per godersi un po’ di sole, giocare all’aria aperta, divertirsi. I bambini, così come d’altronde anche gli adulti, possono correre e sfogare la voglia di libertà. Siamo lieti della conferma del riconoscimento, che è la testimonianza della grande attenzione di quest’Amministrazione verso tematiche centrali quali l’ambiente, il turismo, la qualità dei servizi e della vita”.

La cerimonia di consegna è in programma il prossimo 28 giugno a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. 142 i Comuni premiati con la Bandiera Verde, con la Sardegna che conquista il secondo posto su 16 regioni, con 16 spiagge selezionate, distante solo 2 lunghezze dalla capolista Calabria

“Questo riconoscimento – aggiunge Terrana – conferma ancora una volta la bellezza e l’importanza strategica che riveste il nostro litorale costiero, e, nel caso specifico, il Poetto, situato in una posizione strategica, di collegamento tra il mare, il Parco di Molentargius e la montagna. La presenza dei servizi e delle attività completa un contesto di pregio che col lavoro continuerà a migliorare negli anni a venire. Quartu non ha nulla da invidiare a nessuno e deve quindi continuare a crescere e a conquistare nuove fette di mercato turistico”.