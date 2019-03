Eventi, escursioni naturalistiche, visite culturali e buon cibo al Parco di Porto Conte

Al via la terza edizione di “Emozioni di Primavera”

"Una nuova stagione da assaporare, una storia da scrivere insieme” ad Alghero, al Parco di Porto Conte. Questo uno degli slogan della nuova campagna promozionale per consigliare ai visitatori di scegliere la Primavera per tuffarsi nella natura di Porto Conte: il risveglio della natura dopo il lungo inverno, il momento migliore per apprezzarne i colori, i suoni, i profumi, i paesaggi, le albe, i tramonti. Dopo due edizioni in cui si è lavorato molto sull’organizzazione di un’offerta articolata di eventi di richiamo, l’edizione 2019 si concentra sul valore intrinseco della scoperta della natura, dei luoghi e delle emozioni che trasmettono. Natura, cultura, profumi sapori, un patrimonio costruito nel tempo che va difeso e preservato.

Tutti i sabati, le domeniche e i festivi a partire dal 30 marzo e fino al 9 giugno un ricco calendario di eventi, escursioni naturalistiche, visite culturali, degustazioni di buon cibo e la calorosa accoglienza dei visitatori a Casa Gioiosa sede del Parco: L’attrattore principale del calendario degli eventi 2019 è il Parco stesso e le emozioni che è in grado di generare con i suoi paesaggi mozzafiato, i suoi colori e profumi, ma anche il fascino della sua storia millenaria raccontata nei calcari bianchi di Capo Caccia o nell’impronta umana che si respira dando uno sguardo ai nuraghi, alle torri aragonesi abbarbicate sui promontori più esposti. Un programma che va al cuore della più genuina percezione dello straordinario patrimonio naturalistico del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

In questo momento storico in cui i cambiamenti climatici, l’inquinamento generalizzato stanno fortemente mettendo a rischio gli equilibri e la salute del pianeta Terra, occorre fermarsi e riscoprire cosa stiamo rischiando di perdere. Sarà questo il tema scelto per celebrare il ventennale dall’istituzione del Parco di Porto Conte (era il 26 febbraio del 1999 quando venne approvata dal Consiglio regionale della Sardegna la legge istitutiva del Parco). In fase avanzata di programmazione la giornata “evento” (la cui data verrà comunicata a breve), che si svolgerà al Teatro Civico di Alghero e dove saranno proiettati filmati rievocativi dei vent’anni di attività in una serata di spettacolo, musica e danza, condotta da Ambra Pintore, con la partecipazione del maestro Elio Pulli, che dipingerà dal vivo accompagnato dal pianista della Scala di Milano Stefano Salvatori e dalle ballerine della compagnia Thevida del coreografo Max Campagnani.

Il programma “Emozioni di Primavera” 2019 intanto inizia sabato 30 marzo alle ore 10 nella sala conferenze di Casa Gioiosa, con un momento di confronto sulle attività di conservazione in corso a Porto Conte dedicato al Grifone ed al progetto LIFE per scoprire “che fine hanno fatto” i quattordici grifoni spagnoli liberati a Porto Conte proprio un anno fa. Si proseguirà Domenica 31 marzo (ritrovo a Casa Gioiosa alle 10.00) con la prima delle otto escursioni naturalistiche guidate “La torre a picco sul blu” alla scoperta della Torre della Pegna, curate della Cooperativa ExplorAlghero.

Lo slogan per i visitatori e semplice e intuitivo: “Venite al Parco di Porto Conte per passare una bella giornata, una domenica diversa, per respirare una natura che merita di essere conosciuta, apprezzata, difesa e preservata”. La visita potrà essere arricchita ascoltando a Casa Gioiosa i racconti del “Piccolo Principe” e quelli del passato dei carcerati della colonia penale di Tramariglio attraverso la suggestiva ricostruzione interattiva presente nelle aree museali, oppure tuffandosi nel centro immersivo multimediale Teleia, accompagnati in questo incredibile ed emozionante viaggio dalle guide ambientali del Parco e dell’Area marina protetta.

Il programma 2019 ad ogni modo, offre al visitatore opportunità di visita molteplici da “auto-costruire” con l’ausilio degli operatori o semplicemente contattando le aziende certificate con il marchio del Parco per studiare il pacchetto della visita secondo le proprie esigenze e per assaporare e gustare le prelibatezze del territorio o presso l’Emporio (Mangiasardo – Su Brasceri) o presso gli Agriturismo e i Ristoranti certificati del territorio del Parco che hanno assicurato un menu dedicato alle emozioni di primavera (Sa Mandra, Barbagia, NaturaBio, Agave, La Genziana, Porticciolo, Tenute Delogu, Sa Sevada, La Nuvola).

Anche per l’edizione 2019 è confermata la collaborazione con la rete dei Comitati di borgata che organizzano tradizionalmente feste, sagre e giornate di richiamo sulla riscoperta delle tradizioni e del folklore locali, delle produzioni agroalimentari tipiche, a partire dalla “Sagra della fragola” in programma a Sa Segada Domenica 5 maggio, per poi passare Domenica 19 Maggio a Guardia Grande Corea con la manifestazione “Faghinde e Mandighende” e poi Venerdì 31 Maggio e Sabato 1 Giugno a Santa Maria la Palma per la “Festa della Tosatura” con l’Associazione Impegno Rurale.

In calendario anche due importanti manifestazioni sportive: domenica 7 aprile, a Prigionette, la corsa internazionale ad ostacoli “Shardana All Star Challenge” e domenica 28 aprile, a Punta Giglio, il “7° Trofeo Parco di Porto Conte”, gara di mountanbike organizzata da Alghero Bike.

Sabato 30 Marzo

Ore 10.00 / 13.00 Casa Gioiosa e Cala Barca

"La Giornata del Grifone": Conferenza e passeggiata a Cala Barca

Domenica 7 Aprile

Ore 6.00-20.00 / Parco di Porto Conte

Workshop fotografico (info e iscrizioni: 347-6435682)

Ore 9.00 - 18.00 / Foresta Le Prigionette - O Corsa ostacoli "Shardana All Star Challenge" (iscrizioni: 340-914360)

Sabato 13 Aprile

Ore 10.00 / 13.00 Sant'Imbenia

Apertura straordinaria sito nuragico Sant'Imbenia e Villa Romana

Università Sassari e Soprintendenza SS e NU (iscrizioni: 079-945005)

Domenica 14 Aprile

Ore 9.00 / 15.00 Foresta Le Prigionette

"Passejada per la Llengua" passeggiata a Cala Barca e monte Timidone

Centre Excursionista de l'Alguer (info: cealguer@gmail.com)

Ore 10.00 / 18.00 Casa Gioiosa "Tutti in grotta alla scoperta del carsismo"

Grup Espèleologic Alguerès (info e iscrizioni: 340-2409387, 335-6687339)

Domenica 21 Aprile

Ore 9.30 - 14.00 / Casa Gioiosa

Pasqua al Parco

Lunedì 22 Aprile

Ore 9.30 - 18.00 / Casa Gioiosa

Pasquetta al Parco

Sabato 27 Aprile

Ore 15.30-18.00 / Casa Gioiosa

Raduno Fiat 500 Club Italia coordinamento Alghero

Domenica 28 Aprile

Ore 9.00-15.00 / Punta Giglio "7° Trofeo Parco di Porto Conte - Gara Mountain bike" - Alghero Bike

Ore 11.30-13.00 / Casa Gioiosa Raduno auto e moto storiche - Club Motori d'Epoca Sassari