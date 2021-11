Luce e gas: con Treseizero-Progetto Energia trovi l’offerta migliore per le tue esigenze

Una nuova realtà operante nel settore dei servizi energetici che punta a dare ai propri clienti un servizio di consulenza efficiente a 360 gradi

Di: Redazione

Lorenzo Benenati (area manager Italia e responsabile Sardegna) e Lisa Pilotto (agente area Como) ci presentano Treseizero-Progetto Energia, una nuova realtà operante nel settore dei servizi energetici che punta a dare ai propri clienti un servizio di consulenza efficiente a 360 gradi.

Lorenzo, riesce a presentarci la vostra nuova realtà?

«Siamo la Treseizero-Progetto Energia, una società di consulenza energetica. Non nasciamo per caso, ma dall'esigenza di mettere ordine e trasparenza nel mondo dei servizi energetici e realizzare una vera e propria consulenza rivolta al cliente a 360° al fine di metterlo nelle condizioni di godere delle forniture di energia elettrica e gas più convenienti per le sue esigenze».

Più in dettaglio, qual è la vostra mission?

«La nostra mission è proporci come punto di riferimento per ogni target di clientela risolvendo qualsiasi criticità e dando risposte concrete ai diversi bisogni con trasparenza e professionalità».

A Lisa invece vorrei chiedere: come facciamo a sapere se stiamo risparmiando veramente sulla bolletta?

«E' proprio vero che molte volte il risparmio non viene percepito dal cliente per via degli aumenti continui dovuti all'andamento di mercato. In Treseizero-Progetto Energia, a ogni modo, grazie a mandati ottenuti da più società di vendita riusciamo sempre a formulare un'offerta migliorativa e personalizzata».

Come si articola il servizio che viene dato al cliente una volta contrattualizzato?

«Siamo a disposizione senza termini e senza scadenze. La nostra priorità è la soddisfazione di chi si affida a noi per le forniture di luce e gas. Il cliente viene ricontattato periodicamente per verificarne la soddisfazione».

Ultima domanda per Lorenzo: qual è il vostro target di clientela?

«In verità non abbiamo target, la nostra struttura ci permette di soddisfare ogni esigenza dal privato alla piccola, media e grande impresa».

Ultima domanda anche per Lisa: perché dovrei scegliere voi?

«Non sappiamo se siamo i migliori sul mercato, ma in questo periodo storico contraddistinto da call center aggressivi, autori di telefonate a ripetizione che mettono a disagio e stremano l'utente, noi ci proponiamo come partner chiari, trasparenti, competenti e amichevoli. Come ci piace dire, siamo quelli della porta accanto».

Ultima domanda... rivolta a entrambi: cosa fare per richiedere un preventivo luce e gas?

«Semplicemente contattare i nostri agenti che sono a disposizione anche a domicilio per una consulenza del tutto gratuita».

Treseizero-Progetto Energia

Cell. 392.6589798

commerciale@treseizerosrl.it