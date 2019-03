Programma di Conservazione e Valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero: ieri l’approvazione del Consiglio comunale

Il Sindaco Mario Bruno: “Abbiamo centrato un obbiettivo di crescita e sviluppo, posto fin dal principio della legislatura”

Di: Antonio Caria

Nella seduta di ieri sera è arrivata all'unanimità dei presenti (Vittorio Curedda, Giuseppe Fadda, Franca Carta, Elisabetta Boglioli, Marina Millanta, Pietro Sartore, Roberto Barbieri, Giampietro Moro, Alessandro Nasone, Mimmo Pirisi, Giusy Piccone, Matteo Tedde e il sindaco Mario Bruno), l’approvazione definitva del Programma di Conservazione e Valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica storica di Alghero (PCVB).

È questo è il primo atto di pianificazione urbanistica approvato in città successivo al vigente Piano Regolatore Generale del 1984. Un atto che consentirà di operare investimenti ed attrarre contributi su oltre 5mila ettari di territorio.

“Abbiamo, con impegno e coerenza, centrato un obbiettivo di crescita e sviluppo, posto fin dal principio della legislatura – queste le parole del primo cttadino -. Diamo pari opportunità alla nostra area di bonifica, alle nostre aziende agricole, agli imprenditori ed a chi l'agro lo vive, per troppo tempo e ingiustamente penalizzati. Credo che sia un risultato davvero importante, perché finalmente, dopo il Piano Regolatore Generale, si va ad approvare un atto organico di pianificazione urbanistica nella città, che permetterà di rimanere al passo con i tempi e non perdere occasioni di finanziamento, come avvenuto in passato”.

Il Sindaco ha anche voluto rivolgere i complimenti per il lungo lavoro e l'impegno profuso a tutti i consiglieri, tecnici ed ai progettisti che in questi anni hanno instancabilmente concluso un iter lungo e difficile, colmando un grave ritardo.

“Era un atto attesissimo – ha aggiunto –, uno dei primi provvedimenti inseriti nell'accordo di co-pianificazione con la Regione Sardegna reso possibile dalle norme tecniche di attuazione del Ppr nelle more dell'adeguamento dei Piani urbanistici comunali, grazie alla finestra aperta dalla direzione generale del Servizio di Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica dell'assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in ossequio alle direttive della Giunta regionale".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore all'Urbanistica Alessandro Balzani e da tutti i consiglieri presenti. L'approvazione definitiva del PCVB completa l'iter avviato nel marzo 2017 con l'adozione del piano in Consiglio comunale e la successiva modifica del maggio 2018 in coerenza alle disposizioni regionali, ed ha atteso la presa d'atto e la successiva approvazione dell'Autorità di Bacino dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del territorio interessato, in attuazione alle norme tecniche del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

“Si sblocca la possibilità di operare investimenti ed attrarre contributi comunitari su oltre 5mila ettari di territorio, un'opportunità che da oggi potrà essere percorsa legittimamente dagli algheresi al pari di tutti gli altri territori della Sardegna”, ha concluso il Sindaco Mario Bruno.