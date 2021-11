Castiadas. Scontro tra auto e furgone: due morti

Le vittime sono una 31enne e un uomo di 38 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile incidente stradale lungo la provinciale 19 a Castiadas, in località San Pietro, nel sud Sardegna. Ambra Utzeri, 32enne di Villasimius e Alessio Massesi, 38enne di Villaputzu, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10:30. La prima era madre di tre figli, il secondo un dj molto conosciuto nella zona.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, per cause non ancora accertate - ma in quel momento sulla zona stava piovendo - si sono scontrate frontalmente una Fiat Grande Punto con al volante la giovane e un furgone condotto dal 38enne. L'impatto è stato violentissimo.

Una terza auto, una Peugeot 206 per evitare l'incidente è finita fuori strada. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Chiesto anche l'arrivo dell'Elisoccorso. Purtroppo, nonostante l'arrivo tempestivo dei medici, per la giovane donna e il 38enne non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti. Illeso il conducente della terza auto.