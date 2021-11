Neve. Disagi nei paesi di montagna del Nuorese: linee elettriche e telefoniche isolate

La situazione sulle strade statali

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora disagi nei paesi di montagna del Nuorese, il maltempo sta mandando in tilt le linee telefoniche ed elettriche. Molti paesi sono isolati dalle prime ore della mattina, da Fonni a Gavoi a Ollolai e in tutti i paesi limitrofi, per un guasto che si è verificato nelle cabine elettriche. "Siamo isolati da stamattina anche se le linee ogni tanto tornano - ha detto all'ANSA la sindaca di Fonni Daniela Falconi - Come amministrazione stiamo parlando con la Protezione civile attraverso i ponti radio affinché si intervenga per portare presto la situazione alla normalità".

Sul posto stanno intervenendo i tecnici di diversi gestori elettrici e telefonici.

LE STRADE. Oltre ai rallentamenti sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei, nelle prime ore della mattina sulla Statale 131 "Carlo Felice", che collega Cagliari a Sassari, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati per almeno due ore nel tratto Giave-Macomer, sull'altopiano di Campeda (nel Sassarese) a causa delle strade ghiacciate e della neve. Ad aggravare la situazione i lavori in corso in quel tratto di strada dove in alcuni casi si procedeva in una sola corsia di marcia. A metà mattina sono entrati in azione i mezzi spargisale e il traffico è diventato più scorrevole. Disagi anche sulla provinciale 43 tra Santu Lussurgiu e Macomer con alberi pericolanti sulla carreggiata caduti per il peso delle precipitazioni nevose. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Macomer. Nel frattempo, a Nuoro il sindaco ha deciso di mantenere aperte le scuole almeno per oggi, dando la possibilità ai genitori di poter recuperare i piccoli delle scuole dell'infanzia.