Sestu. Droga in casa: nei guai una coppia

Lui è stato arrestato, lei denunciata

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne, disoccupato, e denunciato per il medesimo reato una 31enne, entrambi di Sestu.

Nello specifico, i militari, durante un servizio preventivo, hanno proceduto al controllo dell’auto condotta dal giovane e hanno trovato, come da loro riferito, una dose di cocaina di 0,20 grammi e un coltello a serramanico. Durante la successiva perquisizione domiciliare presso la residenza della ragazza, convivente del 27enne, sono stati rinvenuti ulteriori 60 grammi circa di marijuana, suddivisa in 71 dosi, un bilancino di precisione digitale e materiale vario per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il 27enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito per direttissima fissata per la mattinata di domani 29 novembre.