Rapinatore solitario in azione nel negozio cinese: viso riconosciuto dalle telecamere

E’ caccia al giovane malvivente armato di pistola dopo l’episodio avvenuto in tarda mattinata. Indagano i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Tutto si è svolto in una manciata di pochi minuti, quando intorno alle 11.45, all’interno del negozio “Fu Hong”, gestito da persone di nazionalità cinese, un rapinatore solitario con viso travisato e pistola in pugno, ha intimato alla titolare e alla figlia 20enne, di farsi consegnare l’incasso custodito in cassa.

Bottino? Appena 400 euro: il malvivente prima di darsi alla fuga, ha ingaggiato una colluttazione con la giovane donna cinese, che inutilmente ha cercato di bloccarlo. Durante un parapiglia però il bandito armato ha perso gli occhiali da sole usati per il travisamento e le telecamere hanno filmato tutto, inquadrando persino il viso del malvivente.

Dopo l’allarme lanciato al 112, sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Radiomobile, della stazione Carabinieri di Domusnovas, oltre ai colleghi del Nucleo Operativo.

Dall’analisi delle telecamere interne del negozio si è potuto constatare che il rapinatore è giovanissimo, 20 anni circa, il cui volto è stato inquadrato proprio grazie all’intervento dell’addetta alla cassa.

L’arma utilizzata sembrerebbe non essere vera e le ricerche si stanno concentrando sulle telecamere presenti nella zona indicata come via di fuga dai presenti: saranno inoltre repertati gli occhiali da sole per risalire ad eventuali tracce da risaltare con gli accertamenti tecnici.