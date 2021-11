Villasor. I Vigili del Fuoco salvano un cane nelle acque di un canale

Intorno alle 17,30 in via Enrico Berlinguer l’intervento dei Vigili del fuoco ha salvato un cane caduto in un canale

Di: Redazione Sardegna Live

La proprietaria ha individuato il suo cane, che mancava di casa da giorni, nelle acque del canale. Tempestivamente ha allertato la sala operativa del Comando al numero di emergenza 115, che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale e il nucleo Sommozzatori del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto si sono calati nelle acque hanno recuperato l'animale in buone condizioni di salute e affidato alla proprietaria.