Incidenti stradali: denunciate due persone per guida in stato d'ebbrezza

Trovati con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.

Di: Redazione Sardegna Live

La Compagnia Carabinieri di Ottana nel fine settimana appena trascorso ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra il circondario di Ottana e i comuni di Sarule e Dualchi.

In particolare, i militari sono intervenuti su due distinti incidenti stradali, uno verificatosi in agro di Sarule, all’uscita del paese in direzione Monte Gonare, e l’altro sulla Strada provinciale 33, nell'agro di Dualchi.

Come riferito dai Carabinieri, nel primo caso il conducente aveva riferito di essere uscito di strada e finito sotto ad una scarpata per evitare un gruppo di cinghiali che improvvisamente avevano attraversato la strada, nel secondo caso il conducente aveva investito due capi ovini. I Carabinieri al termine dei rilievi hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria entrambi i conducenti, rispettivamente di età 44 e 50 anni, poiché sottoposti al test etilometrico sono risultati alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica, con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e ad uno dei due è stato anche sottoposto a fermo amministrativo il veicolo.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Ottana nei comuni della giurisdizione proseguirà anche nei prossimi giorni unitamente a mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.