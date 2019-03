Via libera al bilancio di previsione 2019/2021. Antonio Carboni: “Fedele agli impegni presi con le passate programmazioni”

L’Assessora Nicolina Milia: “Pronti a cogliere tutte le opportunità nel reperimento delle risorse”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Banari guidata dal sindaco Antonio Carboni ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021.

A illustrarlo è stata l’assessora Nicolina Milia, ribadendo come questo bilancio sia conforme alle scelte amministrative intraprese nel mandato. Per l’Assessora al Bilancio, “Il compito dell’Amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri dei propri cittadini, compito assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità. Poiché le risorse sono limitate rispetto ai bisogni,, le priorità irrinunciabili, prevarranno su altre esigenze meno perentorie, che quindi verranno messe in secondo piano”.

Milia ha ribadito che “Ci terremo comunque pronti a cogliere tutte le opportunità nel reperimento delle risorse attraverso la partecipazione ai bandi e alla richiesta di finanziamenti sarà data ancora la massima attenzione ai fine di conseguire più velocemente gli obiettivi".

Un obiettivo è quello di salvaguardare il settore socio-assistenziale. per quanto riguarda le opere pubbliche, si prevedono i lavori di messa in sicurezza degli edifici di culto, completamento della pavimentazione del centro storico, il completamento della casa di riposo per anziani, la messa in sicurezza delle strade interne ed esterne all’abitato, i lavori di ampliamento del cimitero e il recupero della pavimentazione della zona San Michele.

L’Assessora ha ribadito che le entrate tributarie sono costituite dall’Imu, L’’aliquota rimane invariata al 7,6 per mille”, Tasi “Si ha l'azzerramento”, e la Tari “destinata alla copertura totale del costo del servizio dfi gestione. Inoltre, per la Milia, “Le tariffe dei servizi pubblici, in particolare Servizio Mensa Scolastica e di Assistenza Domiciliare, saranno applicate sulla base dell’Isee”.

Da bilancio di previsione del 2019 si evidenzia che la percentuale delle spese del settore socio assistenziale continuano ad aumentare negli anni. Queste le parole dell’Assessora ai Servizi sociali Paoletta Cabras che ha ribadito la finalità di tutelare le fasce più deboli.

A suo modo di vedere, “La spesa principale come l’anno scorso riguarda il sostegno economico a favore di utenti ricoverati in struttura protetta che non possono contribuire in toto a pagare la retta della struttura”. La somma impegnata è di 17mila 800 euro più altri 3mila in favore di “Pazienti da strutturare momentaneamente in Rsa”. Rimarcata l’importanza del Servizio prelievi (4mila 880 euro), della ludoteca (14mila 500), del servizio educativo (11mila 500), del servizio di assistenza domiciliare (16mila 080) mentre altri 3mila 400 euro saranno destinati “A prestazioni specifiche che verranno valutate e programmate nel corso dell’anno in base alle priorità e alle esigenze”.

“Mantiene fedele agli impegni presi con le passate programmazioni e con gli obiettivi indicati a suo tempo nel Dup che sono rimasti pressoché invariati nel tempo e che stiamo progressivamente realizzando all’interno del mandato amministrativo”.

Così il primo cittadino che ribadisce il fatto che “Anche in presenza di oggettive e croniche difficoltà di bilancio, l’amministrazione si stia muovendo anche quest’anno con equilibrio e prudenza, cercando però di mantenere invariati la qualità e la quantità dei servizi offerti da anni ai cittadini, e in particolare alle fasce più deboli della popolazione”.

Sulle opere pubbliche, “Continueremo – queste le sue parole – a dare la giusta attenzione al decoro urbano e a quello dell’agro attraverso l’attivazione del cantiere Verde, e di altri progetti che consentiranno di dare lavoro ai disoccupati banaresi, che si occuperanno di pulizia mirata nella periferia del paese per rendere agibili siti archeologici e paesaggistici e strade rurali utili anche alla valorizzazione turistica in occasione di manifestazioni ed eventi culturali organizzati nel corso dell’anno”.

Antonio Carboni ha aggiunto come sia “migliorata sensibilmente anche la connessione internet del paese, grazie ad una convenzione con al società Stel che ha permesso di superare in gran parte gli storici problemi, in attesa della tanto attesa accensione della banda ultralarga, e sono stati attivati 2 punti wi-fi free esterni e uno all’interno della biblioteca”. Un accenno è stato fatto anche alla videosorveglianza “Entrata a regime agli inizi del 2019 con regolamento approvato. Per quanto riguarda le strade comunali si prevede attraverso i recenti finanziamenti statali giunti alla fine della scorsa annualità di mettere in sicurezza la strada “Sas Tancas”. Non sono mancati gli interventi attuati con l’avanzo di amministrazione 2018, tra cui lavori di potatura, il ripristino delle buche stradali e la manutenzione straordinario della muratura del cimitero comunale.

Citate anche la prosecuzione del progetto “Foto di gruppo di paese” e la mappature delle famiglie banaresi che riprenderà nelle prossime settimane. Carboni ha concluso il fatto che “Si prevede infine di operare dei risparmi consistenti nei consumi di energia avendo in programma di attivare tra poco un nuovo impianto di accumulo elettrochimico nei locali del centro polifunzionale, che metterà in rete e a regime anche gli impianti del campo di calcio con gli spogliatoi e i locali delle ex scuole elementari, sistema che dovrebbe permettere un risparmio complessivo di circa il 30%”.