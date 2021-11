Sei migranti aggrappati sotto due camion tentano di imbarcarsi da Olbia: individuati dalla Gdf

Erano fuggiti da un centro di accoglienza dopo l'ingresso in clandestinità nel territorio nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della Guardia di finanza del Comando di Sassari hanno sorpreso sei migranti che, aggrappati sotto due camion della frutta, tentavano di imbarcarsi su un traghetto diretto da Olbia alla penisola.

Il comando provinciale delle Fiamme gialle di Sassari, negli ultimi tempi, ha rafforzato i controlli a mezzi in partenza e in arrivo presso lo scalo dell’Isola Bianca. La sera di mercoledì, in uno dei controlli predisposti, i finanzieri hanno intercettato i sei giovani mentre tentavano di eludere i controlli con un bizzarro stratagemma. Per raggiungere un porto della penisola, infatti, si erano nascosti tra gli assi di due camion frigo pronti a imbarcarsi.

I migranti sono stati accompagnati nella sede del Comando dove sono stati identificati come gli stessi giovani allontanatisi da un centro di accoglienza del sud Sardegna, dove si trovavano dopo essere stati rintracciati a seguito dell’ingresso in clandestinità nel territorio nazionale. Erano arrivati in Sardegna via mare approdando sul litorale sud-occidentale dell’Isola. I sei sono stati denunciati, mentre i camionisti, ignari di quanto stesse succedendo sotto il proprio mezzo, non saranno destinatari di alcun provvedimento.