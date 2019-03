Dal 27 al 31 marzo il “1° Meeting regionale Città di Sennori”

Per una settimana I big nazionali del biliardo sfideranno i campioni sardi della disciplina

Di: Antonio Caria

Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo il CSB Assi del Biliardo, di Antonio Secchi, in via Roma 7 ospiterà il “1° Meeting regionale Città di Sennori”.

Per tutta la settimana il paese dell Romangia ospiterà i maggiori campioni della stecca, in una serie di sfide che culminerà nelle finali in programma proprio nella giornata di domenica, a partire dalle 10.00.

Fra i tanti big del biliardo presenti, Achille Mignolo, Salvatore Mannone, Gaetano Romeo, Carlo Diomajuta, Giovanni Triunfo, Pierluigi Sagnella, Giorgio Colombo, Diego Dimauro e Giovanni Cioffi.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Sennori. «Siamo orgogliosi di accogliere una manifestazione così importante e tanti campioni nazionali che saranno ospitati in paese e potranno conoscere le bellezze del nostro territorio», queste le parole dell’assessore allo Sport, Salvatore Piredda.