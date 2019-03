Assalto in Questura. Giagoni, Pais, Manca (Lega) : “L’ipocrisia della sinistra e il risultato di chi non vuole il decreto sicurezza”

Il loro appello: “Liberiamo le piazze dagli spacciatori e dai venditori ambulanti abusivi di merce contraffatta”

Di: Antonio Caria

“Liberiamo le piazze dagli spacciatori e dai venditori ambulanti abusivi di merce contraffatta, riportiamo l’ordine pubblico con il decreto sicurezza”. Sono queste le parole pronunciate da Dario Giagoni Michele Pais e Ignazio Manca, entrambi della Lega, all’indomani dell’irruzione da parte di un 23enne del Gambia all’interno della Questura di Sassari.

“Tutta la nostra stima e la mia solidarietà va agli agenti che ogni giorno lottano per garantire la sicurezza ai cittadini – ha aggiunto i tre -. Quanto accaduto ieri è solo il risultato dell’ipocrisia del centrosinistra e di chi, come le amministrazioni comunali di Sassari e Alghero hanno deciso di sospendere gli effetti del decreto sicurezza per non bloccare i percorsi di accoglienza e inclusione. Ancora di più, davanti a ciò che è successo, la Lega ribadisce con forza l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla legge per liberare le piazze dagli spacciatori e rivenditori abusivi di merce contraffatta, rispedendo a casa chi non rispetta le regole”.