Abbanoa: attivazione utenze presso le frazioni di S. Maria Coghinas

Sarà aperto uno sportello in Municipio per presentare i contratti

Di: Redazione Sardegna Live

Abbanoa sta procedendo alla regolarizzazione delle utenze idriche situate nelle frazioni La Scalitta, Longareddu, Isolana, Buroni e Boroni nel Comune di Santa Maria Coghinas.

A partire da lunedì 29 novembre 2021 gli utenti di queste località potranno sottoscrivere le richieste di regolarizzazione dei contratti individuali di fornitura compilando l'apposito modulo di "Richiesta e contratto di attivazione del servizio idrico integrato) scaricabile dal sito abbanoa.it insieme alle istruzioni per la compilazione.

Il modulo e la documentazione allegata potranno essere inviati utilizzando il servizio di "sportello online" sempre tramite il sito abbanoa.it. In alternativa a questo servizio, si potrà inviare modulo e documentazione via mail all'indirizzo info@abbanoa.it, tramite pec (protocollo@pec.abbanoa.it), per posta o a mano tramite gli sportelli territoriali.

Per facilitare la presentazione della documentazione, Abbanoa attiverà uno sportello temporaneo nella sede del Comune in piazza Aldo Moro 2 (Salo consiliare) nelle giornate di martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021 dalle 9 alle 13.

La mancata presentazione della richiesta entro il 31 dicembre potrà comportare la temporanea disattivazione della fornitura.