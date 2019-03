Gambiano 23enne entra in questura e ferisce due agenti con un coccio di bottiglia

Salvini: "Nessuna tolleranza, rispediamo questo delinquente nel suo Paese"

Di: Redazione Sardegna Live

Un 23enne gambiano ha fatto irruzione questo pomeriggio nei locali della questura di Sassari, in via Giovanni Palatucci. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe aggredito e ferito due agenti prima di essere immobilizzato e arrestato. Era destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia a cui non aveva mai ottemperato.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha subito commentato la vicenda sui social: "Un gambiano 23enne, clandestino e con precedenti - ha scritto il vice premier -, ha fatto irruzione nella questura di Sassari brandendo un coccio di bottiglia: ha ferito due poliziotti, fortunatamente in modo lieve, ed è stato neutralizzato. Nessuna tolleranza per i delinquenti che aggrediscono le Forze dell'Ordine, a cui rinnovo la mia stima e la mia solidarietà. Il nostro obiettivo, ora, è rispedire nel proprio Paese questo delinquente".