Gorropu, un volo nel vuoto per trenta metri: gravissimo bimbo di 8 anni

Il bimbo al San Francesco di Nuoro in elisoccorso

Di: Redazione

Terribile incidente nella gola del Gorropu. Un bimbo di 8 anni si trovava nel canyon in territorio di Urzulei quando per cause ancora ignote è precipitato in un dirupo atterrando dopo un volo di 30 metri.

Il bimbo avrebbe riportato ferite gravissime ed è stato soccorso dall'elicottero del 118 che lo ha trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Secondo le prime indiscrezioni il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al braccio destro.