Covid. In Sardegna 102 casi di positività nelle ultime 24 ore. Si registra un decesso

Si tratta di una donna di 70 anni residente nella provincia di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Contagi in calo in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si registrano 102 casi confermati di positività al Covid (-62), sulla base di 2.382 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.710 test per un tasso di positività dell'1,3%.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13, mentre i ricoverati in area medica sono 61 (+14 in più rispetto a ieri).

I casi di isolamento domiciliare sono 2.467 (+8). Si registra il decesso di una donna di 70 anni, residente nella provincia di Sassari.