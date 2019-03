L’Aou in festa per la Santissima Annunziata

I festeggiamenti in onore della patrona della struttura avranno luogo domani 25 marzo

Di: Antonio Caria

L’Aou di Sassari si prepara la patrona dell'ospedale Santissima Annunziata. Domani 25 marzo alle 11.00, nella cappella al settimo piano dell'ospedale di via De Nicola, sarà celebrata la Messa da parte dell'arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba.

Una solennità che rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per la comunità sassarese, oltre che per gli operatori sanitari dell'ospedale civile e per i pazienti. L'organizzazione della celebrazione curata dal cappellano dell'ospedale don Luigi Usai.