Palestra comunale: ecco la risposta del Sindaco Mariano Soro

Il primo cittadino risponde all’interrogazione dei gruppi di minoranza “Progetto Civico per Pozzomaggiore” e “Paridade pro tottu”

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro replica all’interrogazione dei due gruppi di minoranza “Progetto Civico per Pozzomaggiore” e “Paridade pro tottu” sullo stato della palestra comunale in via San Pietro.

Il primo cittadino sottolinea come “Le porte di ingresso della palestra non sono mai rimaste aperte se non per il tempo strettamente necessario per permetterne l’utilizzo alle persone autorizzate. Nel periodo di funzionamento della piscina sono rimasti aperti solo per i servizi igienici, fra l’altro accessibili esclusivamente della piscina stessa, mentre gli accessi al locale palestra vero e proprio sono stati interdetti dalla Ditta appaltatrice del servizio di gestione della stessa piscina”.

Inoltre, secondo Soro, “I locali della palestra ad inizio anno scolastico sono stati puliti da personale comunale e, contestualmente, sono stati effettuati degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in particolare relativamente ai servizi igienici, precedentemente programmati ed affidati con determinazione n.147 del 03/05/2018 alla ditta C.G.E. di Pozzomaggiore. In particolare sono state riparate alcune vaschette di scarico e si è provveduto alla disostruzione di n.6 scarichi. Si precisa che il problema degli scarichi ostruiti si verifica puntualmente durante il periodo scolastico ed è causato dal fatto che l’utenza getta nei suddetti scarichi rifiuti di qualsiasi dimensione e tipo.

Il primo cittadino rimarca come “Con personale comunale, contestualmente, sono stati riposizionati quasi tutti i battiscopa della palestra, integrando quelli mancanti con l’acquisto di nuovi”.

Il Sindaco aggiunge che “Per quanto attiene la perdita idrica nella palestra , si precisa che, dai numerosi sopralluoghi effettuati non è stato possibile identificare con certezza il punto esatto della stessa. Pertanto, si sono avviati i lavori per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione dal contatore all’impianto interno della palestra, sezionando la condotta in più parti in modo da determinare il punto esatto della perdita. Si è provveduto con determinazione n.70 del 19/02/2019 all’acquisto del materiale necessario per poter eseguire le lavorazioni predette che sono in corso di esecuzione da parte del personale comunale”.

“In merito agli interventi di pulizia e sanificazione – così ancora Mariano Soro – si precisa che la palestra viene utilizzata quotidianamente, con assoluta prevalenza, dall’Istituto comprensivo sul quale grava pertanto l’obbligo di garantire le adeguate condizioni igieniche e di pulizia (cfr. nostra nota protocollata 9488 del 31/10/2018). Per problemi legati alla mancanza di personale, non sempre lo stesso istituto Comprensivo ha potuto adempiere a quanto sopra. Il dirigente si è, comunque, impegnato a svolgere tali interventi di pulizia settimanalmente nel giorno di venerdì. Soro conclude la sua risposta ponendo l’accento sul fatto che “Nel caso di rare concessioni d’uso temporaneo dei locali palestra gli utilizzatori provvedono al riordino ed alla pulizia dei locali a loro cura e spese”.