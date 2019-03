Quattro milioni per valorizzare i beni sottratti alle Mafie: pubblicato il bando della Fondazione per il Sud e della “Peppino Vismara”

Lunedì 25 marzo alle 18.00 nella sede di viale Marconi, 4, un seminario dal titolo “Valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

Di: Antonio Caria

Si terrà lunedì 25 marzo alle 18.00 in viale Marconi 4 a Cagliari, un seminario dal titolo “Valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" che parlerà bando da 4 milioni di euro pubblicato da Fondazione per il Sud e Fondazione Peppino Vismara per finanziare proposte di valorizzazione di beni confiscati assegnati alle associazioni del Terzo Settore.

Finanziato con ben 4 milioni di euro di risorse private, il bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia le quali possono presentare proposte di valorizzazione di beni confiscati già assegnati, prevedendo l’avvio di nuove attività di economia sociale.

I progetti hanno l’obiettivo di rendere il bene confiscato un “patrimonio collettivo”, occasione di sviluppo sociale ed economico del territorio, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

All’incontro prenderanno parte Mauro Carta (Fondazione per il Sud), Benedetta Iannelli (Ipsia Sardegna) e Giacomo Carta (Coordinatore Nazionale Giovani delle Acli).